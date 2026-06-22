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ВС РФ уничтожили топливную базу ВСУ в Запорожской области. Видео

Опубликованы кадры атаки на нефтебазу «Канцеровка», расположенную в районе населенного пункта Высокогорное Запорожской области. По данным Минобороны, объект использовался для обеспечения топливом украинских войск.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Министерство обороны России опубликовало видеозапись, зафиксировавшую удар по хранилищу горюче-смазочных материалов (ГСМ), использовавшемуся в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению оборонного ведомства, атака была осуществлена расчетами подразделений беспилотных систем. Целью удара стала нефтебаза «Канцеровка», расположенная в районе населенного пункта Высокогорное Запорожской области.

Для поражения резервуаров с топливом российские военные применили ударные беспилотные летательные аппараты «Герань».