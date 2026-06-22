ВС РФ уничтожили топливную базу ВСУ в Запорожской области. Видео

Министерство обороны России опубликовало видеозапись, зафиксировавшую удар по хранилищу горюче-смазочных материалов (ГСМ), использовавшемуся в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно заявлению оборонного ведомства, атака была осуществлена расчетами подразделений беспилотных систем. Целью удара стала нефтебаза «Канцеровка», расположенная в районе населенного пункта Высокогорное Запорожской области.
Для поражения резервуаров с топливом российские военные применили ударные беспилотные летательные аппараты «Герань».