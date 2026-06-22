Главное из брифинга Минобороны 22 июня 2026 года: последние новости на сегодня

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, местам по сборке и хранению БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.