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Главное из брифинга Минобороны 22 июня 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 22 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», орудие полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы RADA.

«Запад» продвигается в ДНР и Харьковской области

Российские бойцы нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая, Грушевка Харьковской области, Рубцы и Волчий Яр ДНР.

В городе Красный Лиман ДНР штурмовики 25-й армии продолжают ликвидацию формирований ВСУ и продвигаются в западном направлении.

Бойцы 67-й дивизии в северо-западной части города заняли десять опорных пунктов противника и 46 зданий.

За сутки в Красном Лимане уничтожено до 30 военнослужащих, два автомобиля, квадроцикл и шесть дистанционно управляемых роботизированных комплексов.

Всего в зоне ответственности «Запада» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.

Подразделения «Юга» наступают в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

В городе Константиновка ДНР штурмовики «Юга» продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника.

За сутки в Константиновке освобождено 103 здания. Противник потерял до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию РЭБ, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления БПЛА.

Всего в полосе ответственности «Юга» потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходная артиллерийская установка.

«Центр» атакует ВСУ в ДНР

За сутки подразделения «Центра» атаковали шесть бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и села Новогригоровка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 335 военнослужащих, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и штурмовому полку ВСУ районах населенных пунктов Покровское, Коломийцы, Гавриловка, Водяное, Чаплино, Диброва Днепропетровской области и Широкое Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки: свыше 460 военнослужащих, боевую бронировнную мшину, восемь автомобилей и САУ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Юрковка, Орехов и Любимовка Запорожской области.

«Уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, местам по сборке и хранению БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 12 управляемых авиабомб;
  • 734 БПЛА самолетного типа.

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