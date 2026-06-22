«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», орудие полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы RADA.
«Запад» продвигается в ДНР и Харьковской области
Российские бойцы нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая, Грушевка Харьковской области, Рубцы и Волчий Яр ДНР.
В городе Красный Лиман ДНР штурмовики 25-й армии продолжают ликвидацию формирований ВСУ и продвигаются в западном направлении.
Бойцы 67-й дивизии в северо-западной части города заняли десять опорных пунктов противника и 46 зданий.
За сутки в Красном Лимане уничтожено до 30 военнослужащих, два автомобиля, квадроцикл и шесть дистанционно управляемых роботизированных комплексов.
Всего в зоне ответственности «Запада» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
В городе Константиновка ДНР штурмовики «Юга» продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника.
За сутки в Константиновке освобождено 103 здания. Противник потерял до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию РЭБ, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления БПЛА.
Всего в полосе ответственности «Юга» потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходная артиллерийская установка.
«Центр» атакует ВСУ в ДНР
За сутки подразделения «Центра» атаковали шесть бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и села Новогригоровка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 335 военнослужащих, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и штурмовому полку ВСУ районах населенных пунктов Покровское, Коломийцы, Гавриловка, Водяное, Чаплино, Диброва Днепропетровской области и Широкое Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки: свыше 460 военнослужащих, боевую бронировнную мшину, восемь автомобилей и САУ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Юрковка, Орехов и Любимовка Запорожской области.
«Уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, местам по сборке и хранению БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- 12 управляемых авиабомб;
- 734 БПЛА самолетного типа.