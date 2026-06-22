Эксперт ПВО назвал самый эффективный способ борьбы с дронами ВСУ

Кнутов подчеркнул, что ключевой момент в борьбе с беспилотниками — своевременное обнаружение. Эту задачу можно решить с помощью аэростатов, оснащенных антеннами и приемо-передающей аппаратурой. Сама радиолокационная станция при этом располагается на земле. Такой аэростат фиксирует любые объекты, движущиеся даже на предельно малых высотах. Полученные данные передаются мобильной огневой группе, которая выдвигается по курсу вражеского дрона и уничтожает его. В качестве средства поражения может использоваться пулемет или дрон-перехватчик ПВО.