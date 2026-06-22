Эксперт ПВО назвал самый эффективный способ борьбы с дронами ВСУ

По его словам, этот метод обходится значительно дешевле альтернативных вариантов поражения целей.
«Если говорить о низковысотных дронах, то по ним может работать ЗРК “Панцирь”. Но самое эффективное и дешевое решение — мобильные огневые группы, вооруженные дронами-перехватчиками», — уточнил собеседник NEWS.ru.
Кнутов подчеркнул, что ключевой момент в борьбе с беспилотниками — своевременное обнаружение. Эту задачу можно решить с помощью аэростатов, оснащенных антеннами и приемо-передающей аппаратурой. Сама радиолокационная станция при этом располагается на земле. Такой аэростат фиксирует любые объекты, движущиеся даже на предельно малых высотах. Полученные данные передаются мобильной огневой группе, которая выдвигается по курсу вражеского дрона и уничтожает его. В качестве средства поражения может использоваться пулемет или дрон-перехватчик ПВО.
Напомним, в ночь на 22 июня российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 301 беспилотник самолетного типа ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ. Атака затронула 14 регионов страны. БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Смоленской областями. Также дроны ликвидировали над Московской областью, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.