В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА

Жителям и гостям города рекомендовано укрыться в помещениях без окон — в ванной, кладовой, коридоре, подвале или на цокольном этаже. Автомобиль для укрытия использовать запрещено. Граждан также предупредили о запрете съемки и публикации материалов о работе средств противовоздушной обороны и специальных служб.
Рекомендовано сохранять спокойствие и оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Единый номер экстренных служб — 112.
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