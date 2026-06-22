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В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА

В Анапе включена сирена, объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Источник: Коммерсантъ

Жителям и гостям города рекомендовано укрыться в помещениях без окон — в ванной, кладовой, коридоре, подвале или на цокольном этаже. Автомобиль для укрытия использовать запрещено. Граждан также предупредили о запрете съемки и публикации материалов о работе средств противовоздушной обороны и специальных служб.

Рекомендовано сохранять спокойствие и оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Единый номер экстренных служб — 112.

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