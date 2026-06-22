Политическа инверсия: В Совфеде раскрыли замысел «евротройки» насчет членства Украины в НАТО

Сенатор пояснил, что Британия, Франция и Германия осознают, что Украина не станет членом НАТО. Это связано с позицией США и с тем, что против этого выступает часть евроэлиты, которая не желает, чтобы пятая статья устава альянса могла быть задействована в пользу Украины, так как это привело бы к неминуемой войне между НАТО и Россией.