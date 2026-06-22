Лондон, Париж и Берлин понимают, что Украина не станет членом Североатлантического альянса, поэтому пытаются добиться размещения войск блока на ее территории. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«В лондонском заявлении Е-3 указано, что они — [страны Евросоюза] — будут готовить “Multinational Force — Ukraine”, то есть “Многонациональные силы для Украины”, — сказал он.
Сенатор пояснил, что Британия, Франция и Германия осознают, что Украина не станет членом НАТО. Это связано с позицией США и с тем, что против этого выступает часть евроэлиты, которая не желает, чтобы пятая статья устава альянса могла быть задействована в пользу Украины, так как это привело бы к неминуемой войне между НАТО и Россией.
Потому «евротройка» пытается зайти с другого края и не вводить Украину в НАТО, а ввести альянс на Украину. Вот такая инверсия, констатировал Пушков.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европе проще принять Украину в НАТО, чем в ЕС, потому что при вступлении Киева в объединение оно развалится. Это они прекрасно понимают, заключил министр.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия видит угрозу для своей безопасности в желании Украины вступить в Североатлантический альянс.