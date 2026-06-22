Пшидач: Зеленский не пригласил Навроцкого на конференцию по Украине в Гданьске

Он уточнил, что приглашения на эту конференцию высылали вместе «в одном документе» премьер Польши Дональд Туск и украинский главарь. По его словам, он видел приглашения, которые ему показывали иностранные партнеры, спрашивая, приедет ли Навроцкий на мероприятие. Однако, президент Польши туда не поедет, отметил Пшидач.