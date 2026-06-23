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Губернатор Кубани выразил соболезнования Воронежу после ракетного удара

Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших в результате атаки на Воронеж.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Краснодарского края направил телеграмму главе Воронежской области в связи с трагедией, произошедшей 22 июня. В результате ракетного удара по городу погибли пять человек.

«Примите мои искренние соболезнования. Последователи нацистов нанесли террористический удар по мирному городу в годовщину начала Великой Отечественной войны. Такой циничной и подлой атаке киевского режима нет оправдания. Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим. Краснодарский край скорбит вместе с вами. Сил и стойкости жителям Воронежской области в это трудное время», — говорится в послании.

В результате атаки за медицинской помощью обратились десятки жителей города. Также сообщается о повреждениях промышленного предприятия, 10 многоквартирных и 6 частных домов.

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