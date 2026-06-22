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США призвали Украину и Россию вернуться за стол переговоров

Соединенные Штаты также выступают за прекращение огня и мирное урегулирование конфликта, заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа.

ООН, 22 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают за скорейшее прекращение огня и достижение мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа.

«Соединенные Штаты привержены достижению прекращения огня и урегулирования путем переговоров, чтобы как можно скорее положить конец войне между Россией и Украиной. Настало время для немедленного прекращения огня. Сейчас время для того, чтобы Россия и Украина вернулись за стол переговоров и заключили мирное соглашение», — сказал американский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, которое проходит по запросу стран Запада.

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