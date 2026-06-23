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На Западе признали правдивость слов Медведева: чего стоит опасаться Киеву

Меркурис: слова Медведева об Украине говорят о новых ударах по Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Свежие заявления зампреда Совбеза Дмитрия Медведева говорят о том, что Украину ожидает очередная волна ударов по центрам принятия решений. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Он дает понять, что время пришло и наступит момент, когда должны быть нанесены крупные, давно обещанные удары по Киеву. Если читать этот текст, он не просто намекает, а прямо сигнализирует об этом», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.

По словам аналитика, киевский главарь Владимир Зеленский в курсе ситуации. Именно поэтому он так нервничает и угрожает России и Беларуси.

Накануне Зеленский вновь обратился к официальному Минску. Киевский главарь призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить поддерживать РФ.

Экс-премьер России, генерал-полковник в отставке Сергей Степашин подчеркнул, что Лукашенко врежет Зеленскому так, что тот «забудет мать родную».

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