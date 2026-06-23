В постпредстве РФ при ООН указали на лицемерие западных лидеров относительно украинского конфликта

«Сегодня Евросоюз уже даже не скрывает того, что является стороной конфликта», — сказала она во время заседания Совета безопасности ООН, подчеркнув, что страны ЕС берут на себя основную нагрузку по финансированию и военно-техническому обеспечению Киева.