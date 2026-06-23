«Сегодня Евросоюз уже даже не скрывает того, что является стороной конфликта», — сказала она во время заседания Совета безопасности ООН, подчеркнув, что страны ЕС берут на себя основную нагрузку по финансированию и военно-техническому обеспечению Киева.
Дипломат подчеркнула, что принятое ЕС решение о дополнительном выделении средств на закупку БПЛА для ВСУ полностью разоблачает лицемерие западных лидеров.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ЕС является стороной конфликта и не может быть посредником в переговорах по украинскому урегулированию.
Тем временем военкор Коц разобрал три сценария, по которым Европа начнет войну с Россией.
Как ЕС назвал себя одной из сторон конфликта с Россией и призвал европейцев отказаться от привычного комфорта, читайте здесь на KP.RU.
Ранее в Кремле раскрыли истинную роль ЕС в конфликте на Украине.