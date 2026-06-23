Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате удара ВСУ повреждены 10 многоквартирных домов в Воронеже

Губернатор Гусев проинформировал о вечерней атаке ВСУ на Воронеж.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки ВСУ повреждения получили 10 многоквартирных жилых домов в Воронеже. Об этом проинформировал губернатор Александр Гусев.

«Повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов — в них преимущественно повреждены кровли», — написал Гусев в мессенджере «Макс».

По данным главы региона, более серьезно от атаки ВСУ пострадало промышленное предприятие в левобережной части города, на котором возник пожар.

Также Гусев сообщил о примерно 50 жалобах на поврежденные в результате вражеского удара машины.

Напомним, что прошлой ночью силы ПВО РФ в Воронежской области сбили 18 БПЛА. Опасность атаки БПЛА была объявлена в Бутурлиновском, Россошанском, Лискинском, Острогожском районах города.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше