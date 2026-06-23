Три Героя России — участника СВО посетили Иркутск с рабочим визитом

В составе делегации в столицу Приангарья также прибыли исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова и председатель Ассоциации ветеранов СВО Бурятии Михаил Босхолов. В поездке делегацию сопровождали депутат Государственной Думы Александр Якубовский и руководитель регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Брянский.
Герои России и руководители ассоциаций ветеранов СВО посетили Дом офицеров Иркутского гарнизона. Здание, являющееся объектом культурного наследия, ранее находилось на балансе Министерства обороны России, а с 2011 года перешло в собственность Иркутской области. Историческое здание находилось в аварийном состоянии и нуждалось в скорейшем восстановлении.
— По поручению губернатора с 2024 года здесь идет ремонт и будет Центр патриотического воспитания. Предусмотрены локации для молодежи, для ветеранов, будет музей боевой славы. Мы решили расширить музей Великой Отечественной войны, и появятся экспозиции, посвященные современным военным кампаниям, включая СВО, — рассказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
Министр призналась, что на старте работ не верилось, что здание, оказавшееся в таком плачевном состоянии, удастся восстановить. Но сейчас капитальный ремонт подходит к концу, и уже в сентябре объект будет сдан. Обновлены фасад, кровля, инженерные коммуникации, внутренние интерьеры. Сохранен дух истории, но при этом без ущерба для старины привнесены современные технические и цифровые новации.
Делегация также побывала в Иркутском суворовском военном училище Министерства обороны России. Это современное учебное заведение в исторических корпусах также появилось по инициативе Игоря Кобзева и при непосредственной поддержке Президента России Владимира Путина. Торжественная церемония открытия училища состоялась 1 сентября 2023 года. Сегодня это современный комплекс, где на высочайшем уровне ведется образовательный и воспитательный процесс.
Как сообщил начальник училища Анатолий Золотухин, итоговая аттестация учащихся показала высокий уровень знаний. Кроме того, ребята добиваются отличных результатов в спорте, участвуя в соревнованиях российского уровня, в олимпиадах и научно-практических конференциях. Всего в Иркутском суворовском военном училище сейчас проходят обучение 420 курсантов.
Еще одним пунктом рабочей поездки стал Клинический госпиталь ветеранов войн. Как рассказал главный врач госпиталя Тарас Манжеев, медицинское учреждение станет важным звеном в системе реабилитации участников СВО. Здесь ведется работа по подготовке к протезированию и непосредственно протезирование бойцов после ампутации конечностей. Сейчас на лечении и реабилитации в госпитале находятся шесть участников СВО, троим уже проведено протезирование.
Герои России также приняли участие в акции «Единой России» «Огненные картины войны», приуроченной ко Дню памяти и скорби.
Как отметила Людмила Болилая, в Иркутской области проводится большая системная работа по оказанию помощи бойцам, прошедшим специальную военную операцию. Сергей Степанов подчеркнул, что в принятии всех решений, касающихся социальной и медицинской реабилитации участников СВО, власти региона опираются на мнение самих бойцов.