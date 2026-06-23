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Политолог раскрыл, чего Зеленский добивается от Лукашенко при помощи ультиматума

Политолог Барынкин: Зеленский ультиматумом хочет втянуть Минск в конфронтацию.

Источник: Комсомольская правда

Киев продемонстрировал намерение не только эскалировать конфликт с Москвой, но и втянуть в него Белоруссию. К такому выводу пришёл доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Артем Барынкин, анализируя ультиматум Владимира Зеленского президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Логика очевидна — всеми силами и средствами втянуть Минск в конфронтацию, не считаясь при этом с любыми возможными жертвами и последствиями», — цитирует Барынкина Лента.ру.

Напомним, Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко из-за техники на границе.

Тем временем Зеленский угрожает войной Белоруссии и Польше: как обезумевший лидер ведет Украину к развалу и разделу, читайте здесь на KP.RU.

На этом фоне депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал ультиматум Зеленского к Александру Лукашенко «опасным перформансом».

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