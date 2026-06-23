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Заподозрили в лояльности России: ВСУ расправились с родителями детей, спасенных из Родинского в ДНР

ВСУ расстреляли родителей детей, спасенных из Родинского в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Супругов, чьих детей на днях спасли в Родинском в ДНР, расстреляли боевики Владимира Зеленского, заподозрив их в лояльности России. Об этом интервью ТАСС сообщила бабушка детей Ирина Москаленко.

По ее словам, ее 34-летнего сына и 32-летнюю невестку заподозрили в том, что они помогают российским военным, и начали бить дроном по дому. Вспыхнул пожар, который пытались потушить.

«Им не дали дойти до генератора, чтобы запустить его, запустить скважину, чтобы потушить пожар. Их расстреляли из автоматов», — сказала женщина.

Сама женщина и внуки находились в этот момент в горящем строении. Спастись им помог сосед.

До этого, напоминает агентство, российские бойцы спасли пенсионерку и двух ее маленьких внуков из Родинского. До позиций ВС РФ женщина и дети под прикрытием российских бойцов шли пешком трое суток.

Ранее сообщалось, что боевики Владимира Зеленского расстреляли и сожгли семью мирного жителя из Селидово из пяти человек в Донецкой Народной Республике. Об этом стало известно после освобождения населенного пункта российской армией.

Позже стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли супружескую пару в поселке Шевченко под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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