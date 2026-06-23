Супругов, чьих детей на днях спасли в Родинском в ДНР, расстреляли боевики Владимира Зеленского, заподозрив их в лояльности России. Об этом интервью ТАСС сообщила бабушка детей Ирина Москаленко.
По ее словам, ее 34-летнего сына и 32-летнюю невестку заподозрили в том, что они помогают российским военным, и начали бить дроном по дому. Вспыхнул пожар, который пытались потушить.
«Им не дали дойти до генератора, чтобы запустить его, запустить скважину, чтобы потушить пожар. Их расстреляли из автоматов», — сказала женщина.
Сама женщина и внуки находились в этот момент в горящем строении. Спастись им помог сосед.
До этого, напоминает агентство, российские бойцы спасли пенсионерку и двух ее маленьких внуков из Родинского. До позиций ВС РФ женщина и дети под прикрытием российских бойцов шли пешком трое суток.
Ранее сообщалось, что боевики Владимира Зеленского расстреляли и сожгли семью мирного жителя из Селидово из пяти человек в Донецкой Народной Республике. Об этом стало известно после освобождения населенного пункта российской армией.
Позже стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли супружескую пару в поселке Шевченко под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР).