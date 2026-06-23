Морпех рассказал, как ВСУ используют самодельные мины

По словам механика-водителя 61-й гвардейской бригады морской пехоты, украинские военные изготавливают взрывчатку из любых доступных материалов. В ход идут ПВХ-трубы, изолента и другие подручные средства. По его словам, они разбирают мины, переплавляют, а также используют С-4 — пластичную взрывчатку производства США.