Силы ПВО за ночь уничтожили 143 украинских беспилотника

«В течение ночи в период с 20.00 мск 22 июня т.г. до 7.00 мск 23 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в заявлении оборонного ведомства.
Как уточняется в сообщении, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской и Астраханской областями, а также над Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом, Адыгеей, акваториями Азовского и Черного морей.
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