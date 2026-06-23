ООН ответила на обращение омбудсмена Лантратовой по атаке в Старобельске.

Напомним, в ночь на 22 мая 2026 года был нанесен удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, в этот момент в здании находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Позже власти региона подтвердили гибель 21 человека, а еще 70 человек получили ранения.