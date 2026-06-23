Бойцы Южной группировки уничтожили бронемашину Senator ВСУ в Константиновке

«В ходе боевых действий в населенном пункте Константиновка операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили брошенную ББМ Senator производства Канады. Координаты бронетехники были переданы расчету FPV-дронов. В результате серии точных попаданий ударных дронов произошло возгорание топлива и ББМ противника была уничтожена», — сказали в ведомстве.
Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии продолжают успешно выполнять боевые задачи по уничтожению различных целей противника.
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