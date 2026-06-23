Пёс ценой жизни спас четырех российских разведчиков: что сделал терьер Дизель

В этот момент находившийся с военнослужащими стаффорд, который и раньше часто прыгал на птиц, среагировал на приближающийся дрон. Дизель совершил прыжок и перехватил летящий беспилотник зубами. В результате детонации снаряда собака погибла на месте, но полностью приняла удар на себя.