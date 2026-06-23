Бойцы «Южной» группировки уничтожили канадскую бронемашину Senator

В сообщении отмечается, что операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки Вооруженных сил России продолжают активно выполнять боевые задачи на данном направлении, выявляя и поражая технику, вооружение, а также живую силу противника.