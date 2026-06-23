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В Госдуме указали на схожие черты у Зеленского и Гитлера: у них одна и та же главная цель

Депутат Ивлев: Зеленский, как Гитлер, хочет посеять панику среди населения.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский, как и в свое время Адольф Гитлер, пытается бить по Крыму и другим регионам России. Цель нелегитимного украинского лидера — запугать и посеять панику среди людей. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

«Зеленский, сродни Гитлеру, пытается нанести удары по Крыму и другим российским регионам, чтобы запугать местное население и создать панику. Это для него является главной целью», — сказал Ивлев.

Парламентарий призвал главаря киевского режима и его спонсоров одуматься, потому что без ответа России его атаки не останутся.

Накануне сообщалось, что Зеленский угрожает войной Белоруссии и Польше. Обезумевший лидер ведет Украину к развалу и разделу.

До этого заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета заявил, что Москва и Минск вынуждены отвечать на угрозы. По его словам, в мире наблюдаются тенденции эскалации, а ситуация становится неконтролируемой.

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