«Зеленский, сродни Гитлеру, пытается нанести удары по Крыму и другим российским регионам, чтобы запугать местное население и создать панику. Это для него является главной целью», — сказал Ивлев.
Парламентарий призвал главаря киевского режима и его спонсоров одуматься, потому что без ответа России его атаки не останутся.
Накануне сообщалось, что Зеленский угрожает войной Белоруссии и Польше. Обезумевший лидер ведет Украину к развалу и разделу.
До этого заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета заявил, что Москва и Минск вынуждены отвечать на угрозы. По его словам, в мире наблюдаются тенденции эскалации, а ситуация становится неконтролируемой.
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