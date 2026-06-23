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Пленный Контробай: боевикам ВСУ пришлось пить воду из котлована в Красном Лимане

Заблокированные в Красном Лимане боевики ВСУ идут на крайние меры в условиях плохого снабжения.

Источник: Комсомольская правда

Боевикам ВСУ, которые находились в западной части Красного Лимана, приходилось пить воду из котлована из-за плохого снабжения командованием. Об этом рассказал пленный ВСУ Юрий Контробай, пишет ТАСС.

В сухой паек, который получили украинские солдаты, вошли пара шоколадок и две бутылки воды.

«Там, где мы находились, был котлован. Хорошо, что туда вода налилась, я очистил ее и набирал, и вот это то, что мы пили», — сказал Контробай.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что нехватка еды у бойцов ВСУ на линии боевых действий превратилась в системный кризис, а не просто в единичные случаи.

Зимой, напомним, заблокированные в Сумской области боевики ВСУ, ели снег, чтобы спастись. Они были полностью отрезаны от поставок боеприпасов и еды.