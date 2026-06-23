Депутаты Госсовета РТ организуют горячую линию по проблемам военнослужащих

Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.
В работе горячей линии примут участие депутаты Государственного Совета республики, входящие в объединение «Мәрхәмәт-Милосердие», представители профильных министерств и ведомств и уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.
Все они будут отвечать на обращения татарстанцев, касающиеся соблюдения прав военнослужащих и членов их семей, социальной и правовой помощи, получения выплат и льгот, медицинской помощи и реабилитации.
Телефоны горячей линии: