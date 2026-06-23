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Депутаты Госсовета РТ организуют горячую линию по проблемам военнослужащих

В пятницу, 26 июня, в Татарстане заработает телефонная горячая линия «Женское внимание» по вопросам защиты прав и поддержки военнослужащих.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В работе горячей линии примут участие депутаты Государственного Совета республики, входящие в объединение «Мәрхәмәт-Милосердие», представители профильных министерств и ведомств и уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

Все они будут отвечать на обращения татарстанцев, касающиеся соблюдения прав военнослужащих и членов их семей, социальной и правовой помощи, получения выплат и льгот, медицинской помощи и реабилитации.

Телефоны горячей линии: 8 (843) 236−00−71, 8−965−593−86−64 (для вопросов в МАКСе). Звонки и сообщения будут приниматься с 10 до 14 часов.