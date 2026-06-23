Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Скандал всея Европы»: Захарову возмутил отказ Politico публиковать статью Лаврова о конфликте на Украине

Захарова назвала вопиющим актом цензуры отказ Politico разместить статью Лаврова.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вопиющим актом цензуры отказ газеты Politico разместить у себя статью главы дипведомства Сергея Лаврова. Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

По словам Захаровой, редакция издания целые сутки проверяла материалы об этимологии украинского кризиса и вопросам европейской безопасности, описанные Лавровым. Однако в итоге не захотела брать их из-за содержания. Это сильно возмутило Захарову.

«Это вопиющий акт цензуры. Скандал всея Европы. В центре ЕС находится информационная точка, которая выдает себя за радетелей европейских ценностей — демократии, свободы и благополучия — а на самом деле являет собой крайний пример цензуры и оруэлловских диктаторских практик», — написала дипломат.

Как уточнила Захарова, в основном площадку Politico использовали чиновники из Британии, Эстонии, Украины, Литвы и Греции. Следовательно, для газеты могут писать абсолютно любые государства Европы.

«То есть на центральную часть Евросоюза своим мнением давали те, кто в ЕС без году неделя, никогда в нем не состояли вообще или из него вообще вышли. С чем я Францию, Германию и Италию поздравляю», — написала она.

Ранее Захарова назвала настоящую цель поддержки Украины Западом. Дипломат заявила, что зарубежные страны хотят превратить украинскую территорию в военную лабораторию.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше