Военный эксперт оценил перспективы ВС РФ после зачистки Константиновки

По его словам, российские бойцы уже вплотную подходят к селу Торское в Краматорском районе. Параллельно идет зачистка разрозненных отрядов ВСУ в самой Константиновке. Эксперт подчеркнул: украинские военные оказались в крайне тяжелом положении. Они давно отрезаны от снабжения, но многие отказываются сдаваться в плен, что для них становится роковой ошибкой.