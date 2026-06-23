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Военный эксперт оценил перспективы ВС РФ после зачистки Константиновки

Освобождение Константиновки откроет российской армии прямой путь на Дружковку. Сейчас украинские подразделения в этом районе находятся в полном окружении. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru дал военный эксперт Андрей Марочко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

По его словам, российские бойцы уже вплотную подходят к селу Торское в Краматорском районе. Параллельно идет зачистка разрозненных отрядов ВСУ в самой Константиновке. Эксперт подчеркнул: украинские военные оказались в крайне тяжелом положении. Они давно отрезаны от снабжения, но многие отказываются сдаваться в плен, что для них становится роковой ошибкой.

«Если мы говорим о перспективах после освобождения Константиновки, то это, скорее всего, Дружковское направление, поскольку наши военнослужащие развивают успех юго-западнее от Дружковки. Это населенный пункт Софиевка. Мы подходим вплотную к Торскому и также с Константиновки уже движемся в направлении Алексеево-Дружковки», — рассказал Марочко NEWS.ru.

Он добавил, что на северных окраинах Дружковки все еще остаются украинские солдаты. Командование ВСУ пытается деблокировать попавшие в котел силы, но эти попытки не приносят результата. Марочко отметил, что потери противника действительно растут.

«Я фиксирую уже на протяжении пяти недель подряд стойкую динамику к увеличению санитарных и безвозвратных потерь в рядах украинской армии. Это как раз один из факторов, связанный с Константиновкой, куда бездумно бросают все новые и новые силы», — резюмировал эксперт.

Российские подразделения продолжают активное наступление в Константиновке. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в ходе продвижения в городской застройке военным удалось значительно улучшить тактические позиции в центральной части города.

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