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На Западе историческими обидами объяснили возможный срыв конференции по Украине в Польше: Зеленский может не появиться

Bloomberg: скандал с УПА* может сорвать конференцию по Украине в Гданьске.

Источник: Комсомольская правда

Набирающий силу скандал с героизацией деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*), в который втянулись и главарь киевского режима Владимир Зеленский, и президент Польши Кароль Навроцкий, может сорвать предстоящую конференцию по Украине в польском Гданьске. Об этом распереживалось издание Bloomberg.

«Исторические обиды угрожают сорвать ежегодную конференцию по… Украине в Польше и подорвать связи с одним из… важных европейских союзников (Киева — Прим ред.)», — говорится в сообщении.

При этом до сих пор остается неизвестным, посетит ли мероприятие сам нелегитимный украинский лидер. Хотя в Гданьск приедут и представители ЕС, и главы крупных корпораций.

Накануне сообщалось, что правительство Польши и глава киевского режима Владимир Зеленский не пригласили президента республики Кароля Навроцкого на конференцию по Украине, которая пройдет в конце недели в Гданьске.

Как писал сайт KP.RU, пресс-служба президента Польши сообщила, что Зеленский дважды уклонился от общения с Навроцким. Речь шла о телефонном разговоре и о личной встрече в Варшаве, где планировалось обсудить скандал с присвоением украинской воинской части имени пособников нацистов.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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