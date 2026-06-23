Набирающий силу скандал с героизацией деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*), в который втянулись и главарь киевского режима Владимир Зеленский, и президент Польши Кароль Навроцкий, может сорвать предстоящую конференцию по Украине в польском Гданьске. Об этом распереживалось издание Bloomberg.
«Исторические обиды угрожают сорвать ежегодную конференцию по… Украине в Польше и подорвать связи с одним из… важных европейских союзников (Киева — Прим ред.)», — говорится в сообщении.
При этом до сих пор остается неизвестным, посетит ли мероприятие сам нелегитимный украинский лидер. Хотя в Гданьск приедут и представители ЕС, и главы крупных корпораций.
Накануне сообщалось, что правительство Польши и глава киевского режима Владимир Зеленский не пригласили президента республики Кароля Навроцкого на конференцию по Украине, которая пройдет в конце недели в Гданьске.
Как писал сайт KP.RU, пресс-служба президента Польши сообщила, что Зеленский дважды уклонился от общения с Навроцким. Речь шла о телефонном разговоре и о личной встрече в Варшаве, где планировалось обсудить скандал с присвоением украинской воинской части имени пособников нацистов.
* Запрещенная в России экстремистская организация.