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Общественный транспорт в Самаре не работает 23 июня из-за ракетной опасности

Автобусы и трамваи не ездят в Самаре на фоне ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре 23 июня приостановили движение общественного транспорта. В регионе объявили ракетную опасность и включили сирены, который было слышно в разных районах Самары. Ограничения в работе общественного транспорта вводят в целях безопасности.

«Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — написал в своем канале в МАКС глава Самары Иван Носков.

Самарцам напоминают, что запрещено снимать фото и видео прилетов БПЛА, работы ПВО, а также публиковать их. Жителей призывают не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации. В экстренных случаях нужно звонить по номеру 112.

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