В Самарской области из-за ракетной опасности ограничили мобильный интернет 23 июня

Ограничения необходимы для защиты людей и объектов инфраструктуры. Но вы можете оставаться в курсе самых важных новостей даже при ограничениях, ведь «Комсомольская правда» попала в «белый» список сайтов, которые работают даже при перебоях.
Например, на нашем сайте можно прочитать про ограничение работы общественного транспорта и о причинах сигнала сирены. Также там можно ознакомиться с памяткой по плану действий при такой угрозе.
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