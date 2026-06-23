Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области из-за ракетной опасности ограничили мобильный интернет 23 июня

Утром 23 июня в Самарской области объявили ракетную опасность, поэтому в регионе временно ограничили работу мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения необходимы для защиты людей и объектов инфраструктуры. Но вы можете оставаться в курсе самых важных новостей даже при ограничениях, ведь «Комсомольская правда» попала в «белый» список сайтов, которые работают даже при перебоях.

Например, на нашем сайте можно прочитать про ограничение работы общественного транспорта и о причинах сигнала сирены. Также там можно ознакомиться с памяткой по плану действий при такой угрозе.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше