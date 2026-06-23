Омбудсмены РФ и Украины договорились о взаимных визитах к пленным

По ее словам, стороны уже формируют дорожную карту и план-график визитов для фиксации и проверки условий содержания пленных. Лантратова подчеркнула, что при возникновении запросов правозащитники будут незамедлительно обмениваться информацией о местонахождении конкретных лиц и состоянии их здоровья.