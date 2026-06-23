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В аэропорту Сочи третий раз за сутки ввели ограничения на полеты

За несколько часов работы 23 июня воздушная гавань успела принять 25 рейсов и столько же — отправить.

Источник: Югополис

Аэропорт Сочи вновь не принимает и выпускает самолет. Ограничения на полеты ввели в 10:55. Работа воздушной гавани блокируется третий раз за сутки.

О всех изменения в расписании пассажиров информируют авиакомпании. Также в пресс-службе аэропорта напомнили о бесплатной комнате матери и ребенка, о фонтанчиках с питьевой водой и о других возможностях для пассажиров.

Ранее «Югополис» рассказывал, что по состоянию на утро 23 июня в аэропорту Сочи задерживались на вылет и прилет более 80 самолетов. Некоторые пассажиры не могут вылететь уже сутки.

За несколько часов, пока аэропорт работал, с запасных аэродромов до пункта назначения прибыли все воздушные суда, которые ранее были вынуждены приземлиться из-за «закрытого неба».

Несмотря на неоднократно вводимые ограничения, в города назначения из аэропорта Сочи вылетели 25 самолетов и 25 — прибыли.