В аэропорту Сочи третий раз за сутки ввели ограничения на полеты

Аэропорт Сочи вновь не принимает и выпускает самолет. Ограничения на полеты ввели в 10:55. Работа воздушной гавани блокируется третий раз за сутки.
О всех изменения в расписании пассажиров информируют авиакомпании. Также в пресс-службе аэропорта напомнили о бесплатной комнате матери и ребенка, о фонтанчиках с питьевой водой и о других возможностях для пассажиров.
Ранее «Югополис» рассказывал, что по состоянию на утро 23 июня в аэропорту Сочи задерживались на вылет и прилет более 80 самолетов. Некоторые пассажиры не могут вылететь уже сутки.
За несколько часов, пока аэропорт работал, с запасных аэродромов до пункта назначения прибыли все воздушные суда, которые ранее были вынуждены приземлиться из-за «закрытого неба».
Несмотря на неоднократно вводимые ограничения, в города назначения из аэропорта Сочи вылетели 25 самолетов и 25 — прибыли.