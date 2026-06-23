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ВСУ потеряли более 215 боевиков в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 215 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск «Север», улучшивших тактическое положение, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял свыше 215 военнослужащих, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Бачевск и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезное, Казачья Лопань и Белый Колодезь.