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ВС РФ поразили цеха производства и места хранения беспилотников ВСУ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили цеха производства и места хранения беспилотников ВСУ дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, артиллерией и ракетными войсками группировок войск Вооруженных сил России также было нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, информировали в ведомстве.

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