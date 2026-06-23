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ВС РФ зачистили 52 здания в Красном Лимане

Подразделения «Запада» завладели пятью опорными пунктами противника.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Запад» за минувшие сутки овладели пятью опорными пунктами ВСУ в населенном пункте Красный Лиман (ДНР), от украинских формирований зачищено 52 здания. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Это было сделано в северо-западной части города подразделениями 67-й мотострелковой дивизии. Штурмовые отряды 25-й армии продолжают вести наступательные действия, а также уничтожать разрозненные подразделения Вооруженных сил Украины в населенном пункте, говорится в сообщении.