Потери ВСУ в зоне СВО составили порядка 1 295 военных за сутки

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 295 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 215 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 200, «Южная» — свыше 185, «Центр» — до 330, на направлении «Восток» — свыше 315 и «Днепр» — более 50 военнослужащих.
В министерстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Бачевск и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезное, Казачья Лопань и Белый Колодезь Харьковской области. Противник потерял 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.
Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, Волчий Яр и Щурово ДНР. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» противника потерял боевую бронированную машину Senator канадского производства, 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск «Южная» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Ореховатка, Николайполье, Высокоивановка, Пискуновка, Малиновка, Краматорск и Николаевка в ДНР. Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял 2 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
«Центр», «Восток» и «Днепр».
Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новогригоровка Днепропетровской области, Доброполье, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузское, Рубежное и Красноярское в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Маломихайловка, Покровское, Водяное Днепропетровской области и Любицкое Запорожской области. Противник потерял четыре боевые бронированные машины, орудие полевой артиллерии и семь автомобилей.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. ВСУ потеряли артиллерийское орудие, 12 автомобилей и 5 станций радиоэлектронной борьбы.