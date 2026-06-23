ВСУ потеряли более 200 боевиков в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол и Гусинка в Харьковской области, Волчий Яр и Щурово в Донецкой Народной Республике.
«Всего в полосе ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили свыше 200 военнослужащих, боевая бронированная машина Senator канадского производства, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.