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ВСУ потеряли более 200 боевиков в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол и Гусинка в Харьковской области, Волчий Яр и Щурово в Донецкой Народной Республике.

«Всего в полосе ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили свыше 200 военнослужащих, боевая бронированная машина Senator канадского производства, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.