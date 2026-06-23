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ВСУ потеряли свыше 185 военных в зоне действия «Южной» группировки за сутки

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 185 военных, две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Ореховатка, Николайполье, Высокоивановка, Пискуновка, Малиновка, Краматорск и Николаевка Донецкой Народной Республики. Всего в полосе ответственности “Южной” группировки войск противник потерял свыше 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке.