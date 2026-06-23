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ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. ВС РФ за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», — говорится в сообщении.