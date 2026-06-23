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В самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения 23 июня

В Самарской области объявили отбой ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

23 июня после снятия в Самарской области ракетной опасности аэропорт Курумоч вернулся к работе в нормальном режиме. Об этом сообщает Росавиция.

«Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, угроза действовала в регионе 1,5 часа, с 11:00 до 12:30. Из-за нее в городе звучали сирены, движение транспорта приостанавливали, воспитанников детских садов отводили в укрытия, полеты в аэропорту Курумоч ограничивали, также как работу мобильного интернета. Кроме того, судебное заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова было прервано.

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