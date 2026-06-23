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Главное из брифинга Минобороны 23 июня 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 23 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также две бригады в районах трех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 215 военнослужащих, 12 автомобилей, две станции РЭБ и станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

«Запад» продвигается в ДНР и Харьковской областях

Российские бойцы нанесли поражение трем бригадам ВСУ и пограничному отряду в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, Волчий Яр и Щурово ДНР.

В городе Красный Лиман ДНР штурмовики 25-й армии продолжают наступление и ликвидацию формирований ВСУ.

Бойцы 67-й дивизии в северо-западной части города заняли пять опорных пунктов противника и 52 здания.

За сутки в Красном Лимане уничтожено до 35 военнослужащих, два автомобиля, квадроцикл, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления БПЛА.

Всего в зоне ответственности «Запада» потери противника составили: свыше 200 военнослужащих, боевая бронированная машина Senator, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.

Подразделения «Юга» наступают в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.

В Константиновке ДНР бойцы «Юга» продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части города.

За сутки в Константиновке освобождено 128 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станцию РЭБ, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления БПЛА.

Всего в полосе ответственности «Юга» потери ВСУ составили: свыше 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ.

«Центр» улучшил положение по переднему краю

За сутки подразделения «Центра» атаковали шесть бригад ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и села Новогригоровка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: до 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Маломихайловка, Покровское, Водяное Днепропетровской области и Любицкое Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки: свыше 315 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, орудие полевой артиллерии и семь автомобилей.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по бригаде теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малоекатериновка Запорожской области.

«Уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, 12 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 13 управляемых авиабомб;
  • пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow;
  • 462 БПЛА самолетного типа.

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