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ВС РФ нарушили подвоз снабжения ВСУ под Константиновкой. Видео

Российские расчеты беспилотных систем «Южной» группировки войск успешно пресекают попытки снабжения украинского гарнизона в Константиновке. В ходе боевой работы были уничтожены четыре наземных робототехнических комплекса ВСУ, что существенно осложнило доставку провизии и боеприпасов в город.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские войска успешно пресекают попытки снабжения украинского гарнизона в Константиновке, используя расчеты беспилотных систем «Южной» группировки войск. В ходе выполнения боевых задач была сорвана доставка грузов для заблокированных подразделений ВСУ.

Как сообщает Министерство обороны РФ, приоритетной целью для российских операторов БПЛА стали наземные робототехнические комплексы (НРТК), которые противник использует для подвоза провизии и боеприпасов в труднодоступные районы. Уничтожение четырех таких единиц техники существенно осложнило логистику ВСУ в городе.

Телеканал RT опубликовало кадры, на которых запечатлены моменты поражения украинских наземных дронов.

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