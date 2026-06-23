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Над Краснодарским краем и Адыгеей сбили украинские беспилотники

Средства ПВО уничтожили 47 украинских БПЛА над регионами России днем 23 июня.

Источник: Комсомольская правда

Над Краснодарским краем и Адыгеей сбили украинские беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с 8:00 до 14:00 23 июня над регионами России перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областями. Беспилотники уничтожены над Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей.

В Краснодарском крае продолжает действовать беспилотная опасность.

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