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Над Севастополем сбили украинский беспилотник

БПЛА ликвидирован в районе мыса Херсонес.

Источник: Комсомольская правда

Над Севастополем уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В городе прозвучала сирена воздушной тревоги. Военные отражают атаку ВСУ, задействованы системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

«Сбит 1 БПЛА в районе мыса Херсонес над морем», — проинформировал глава Севастополя и призвал оставаться в безопасных местах.

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