Над Севастополем сбили украинский беспилотник

Над Севастополем уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В городе прозвучала сирена воздушной тревоги. Военные отражают атаку ВСУ, задействованы системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.
«Сбит 1 БПЛА в районе мыса Херсонес над морем», — проинформировал глава Севастополя и призвал оставаться в безопасных местах.
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Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.Читать дальше