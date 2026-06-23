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Эксперт оценил перспективы освобождения Константиновки в ДНР

Российские войска могут полностью установить контроль над Константиновкой в ДНР в самое ближайшее время. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На данный момент известно, что командование ВСУ стягивает свои силы и средства с северных и северо-западных окраин города. Именно там сейчас идет наиболее активное наступление российской армии.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что точные сроки полного взятия Константиновки известны только военному командованию. Однако, по его мнению, это вопрос ближайшего будущего. Эксперт подчеркнул, что украинские подразделения оказались в безвыходном положении: если они не отступят, то будут уничтожены.

«Это касательно Красного Лимана тоже. Поэтому, вполне вероятно, что уговорили [президента Украины Владимира] Зеленского отойти. Такие случаи уже были. Так что я думаю, что скоро», — заявил Дандыкин.

Ранее Владимир Путин на встрече с с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН заявил, что российские войска сейчас «практически добирают Константиновку».