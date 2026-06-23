Эксперт оценил перспективы освобождения Константиновки в ДНР

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что точные сроки полного взятия Константиновки известны только военному командованию. Однако, по его мнению, это вопрос ближайшего будущего. Эксперт подчеркнул, что украинские подразделения оказались в безвыходном положении: если они не отступят, то будут уничтожены.