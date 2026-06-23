Эксперт оценил перспективы освобождения Константиновки в ДНР

На данный момент известно, что командование ВСУ стягивает свои силы и средства с северных и северо-западных окраин города. Именно там сейчас идет наиболее активное наступление российской армии.
Собеседник «Ленты.ру» отметил, что точные сроки полного взятия Константиновки известны только военному командованию. Однако, по его мнению, это вопрос ближайшего будущего. Эксперт подчеркнул, что украинские подразделения оказались в безвыходном положении: если они не отступят, то будут уничтожены.
«Это касательно Красного Лимана тоже. Поэтому, вполне вероятно, что уговорили [президента Украины Владимира] Зеленского отойти. Такие случаи уже были. Так что я думаю, что скоро», — заявил Дандыкин.