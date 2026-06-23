Telegraph: что происходит в Константиновке после захода ВС РФ

Британская газета отмечает, что российские подразделения наступают с юга и с северных окраин города. По мнению издания, в Константиновке они используют тактику, аналогичную той, что применялась при взятии Красноармейска (Покровска) в 2025 году: наступают по флангам, чтобы окружить город и отрезать пути снабжения. «Они [российские войска] проникают в районы за нашими спинами, и в городских условиях их чрезвычайно трудно вытеснить… Это серьезный кризис», — приводит слова украинского оператора БПЛА Telegraph.