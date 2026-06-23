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Telegraph: что происходит в Константиновке после захода ВС РФ

Британская газета The Telegraph пишет, что российские войска «проникли в Константиновку» — один из ключевых городов «пояса крепостей» ВСУ. Издание называет Константиновку «важнейшими воротами» в подконтрольную Киеву часть Донбасса.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

О продвижении российских войск в районе Константиновки 23 июня 2026 года сообщали президент России и Минобороны. Владимир Путин заявил, что российские войска «практически добирают» Константиновку в ДНР. По его словам, в городе остаются отдельные подразделения ВСУ.

Минобороны России 23 июня сообщило, что группировка войск «Юг» наступает на всех направлениях в районе Константиновки и атакует юго-западную часть города. По данным ведомства, за сутки российские военные заняли 128 зданий.

На этом фоне The Telegraph приводит слова украинских военных, которые описывают ситуацию в Константиновке как тяжелую. По их оценке, ВСУ утратили контроль над Константиновкой, при этом украинские военнослужащие настаивают на том, что город фактически находится в «серой зоне», говорится в статье.

Как пишет Telegraph, российская армия сейчас окружила и пытается занять Константиновку, что может открыть ей путь к Краматорску и Славянску, последним крупным опорным пунктам ВСУ на востоке ДНР, и к освобождению всего Донбасса.

Британская газета отмечает, что российские подразделения наступают с юга и с северных окраин города. По мнению издания, в Константиновке они используют тактику, аналогичную той, что применялась при взятии Красноармейска (Покровска) в 2025 году: наступают по флангам, чтобы окружить город и отрезать пути снабжения. «Они [российские войска] проникают в районы за нашими спинами, и в городских условиях их чрезвычайно трудно вытеснить… Это серьезный кризис», — приводит слова украинского оператора БПЛА Telegraph.

Однако официальный Киев отвергает заявления о том, что Константиновка находится в окружении. Командир 19-го украинского корпуса, бригадный генерал Александр Бакулин заявил, что «ситуация остается под контролем» и российские войска «не имеют успеха». По его словам, в городе действуют около 130 российских военнослужащих.

Telegraph пишет, что украинский «пояс городов-крепостей» представляет собой стратегически важную линию обороны на севере ДНР. В нее входят Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. По словам специалиста по истории России из Йоркского университета Шейна О’Рурка, падение Константиновки станет станет большой потерей для Украины.

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