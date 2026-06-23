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В ходе СВО погиб Сергей Сучков из Башкирии

В зоне проведения специальной военной операции погиб рядовой Сергей Сучков из Белорецка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Источник: администрация Белорецкого района

Военнослужащий родился в 1978 году в Белорусской АССР. В 1983 году семья переехала в Белорецк. После окончания школы № 21 поступил в Белорецкий металлургический колледж.

Он проходил военную службу в войсках ВДВ. Работал в пожарной части при БМК. В последнее время работал вахтовым методом.

О гибели военнослужащего стало известно 13 марта 2024 года. У него осталась несовершеннолетняя дочь.

Прощание с Сергеем Сучковым пройдет в 12:30 24 июня в Аллее Героев Белорецка. Начало траурного митинга в 13:00.