В ходе СВО погиб Сергей Сучков из Башкирии

Военнослужащий родился в 1978 году в Белорусской АССР. В 1983 году семья переехала в Белорецк. После окончания школы № 21 поступил в Белорецкий металлургический колледж.
Он проходил военную службу в войсках ВДВ. Работал в пожарной части при БМК. В последнее время работал вахтовым методом.
О гибели военнослужащего стало известно 13 марта 2024 года. У него осталась несовершеннолетняя дочь.
Прощание с Сергеем Сучковым пройдет в 12:30 24 июня в Аллее Героев Белорецка. Начало траурного митинга в 13:00.