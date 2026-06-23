Генпрокуратура Украины заочно предъявила Медведчуку новые обвинения

Как писал сайт KP.RU, в августе прошлого года Виктор Медведчук ответил на обвинения СБУ. Тогда украинская спецслужба заочно обвинила политика и 11 членов движения «Другая Украина» в госизмене и поддержке России. Фигурантов обвиняют в сотрудничестве с российскими спецслужбами и якобы проведении «информационных операций».