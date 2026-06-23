«Пытается выиграть время»: На Западе раскрыли цель Европы по Украине после слов Путина

Как писал сайт KP.RU, во вторник глава государства назвал четыре основы, на которые будет ориентироваться Москва в случае начала прямых переговоров с Украиной. Он указал, что при этом упираться в одни переговоры Россия не будет и намерена продвигаться вперед по всем направлениям.