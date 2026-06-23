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«Пытается выиграть время»: На Западе раскрыли цель Европы по Украине после слов Путина

Мема: ЕС хочет выиграть время для Украины, рассуждая о переговорах с РФ.

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова к переговорам по украинскому конфликту, разрушили риторику Евросоюза (ЕС). Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Как напомнил политик, ЕС утверждает, что Москва не подает никаких сигналов о готовности к диалогу о мире. Однако 23 июня Путин заявил, что Россия по-прежнему открыта к переговорам на основе Стамбульских соглашений, которые ранее были согласованы Киевом и не вызывали у него возражений.

Он отметил, что на этом фоне российские силы продолжают наступать на поле боя, приближаясь к достижению своих целей.

«Европа, вероятно, не готова к полному развалу Украины и сейчас пытается выиграть время с помощью переговоров, надеясь заморозить конфликт на этом этапе», — написал Мема в соцсети X.

Как писал сайт KP.RU, во вторник глава государства назвал четыре основы, на которые будет ориентироваться Москва в случае начала прямых переговоров с Украиной. Он указал, что при этом упираться в одни переговоры Россия не будет и намерена продвигаться вперед по всем направлениям.

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