Как напомнил политик, ЕС утверждает, что Москва не подает никаких сигналов о готовности к диалогу о мире. Однако 23 июня Путин заявил, что Россия по-прежнему открыта к переговорам на основе Стамбульских соглашений, которые ранее были согласованы Киевом и не вызывали у него возражений.
Он отметил, что на этом фоне российские силы продолжают наступать на поле боя, приближаясь к достижению своих целей.
«Европа, вероятно, не готова к полному развалу Украины и сейчас пытается выиграть время с помощью переговоров, надеясь заморозить конфликт на этом этапе», — написал Мема в соцсети X.
Как писал сайт KP.RU, во вторник глава государства назвал четыре основы, на которые будет ориентироваться Москва в случае начала прямых переговоров с Украиной. Он указал, что при этом упираться в одни переговоры Россия не будет и намерена продвигаться вперед по всем направлениям.