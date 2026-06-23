«Стала единственной»: Венгрия притормозила переговоры Украины и Молдавии с Евросоюзом о вступлении

Будапешт в очередной раз выступил с позицией, отличной от большинства других членов ЕС. На этот раз Венгрия приостановила переговоры Украины и Молдавии с Евросоюзом о приеме в объединение, категорическиьотказавшись поддержать открытие новых переговорных кластеров уже в июле. Об этом сообщило европейское издание Politico.