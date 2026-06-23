Бойцы группировки войск «Север» уничтожили подземный пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Сообщается, что противник оборудовал пункт управления БПЛА не в доме, как это делает большинство украинских боевиков, а закопал его поглубже в землю. Однако это не спасло пункт от операторов БПЛА 69 мотострелковой дивизии группировки «Север», «которые методично разбирают блиндажи ВСУ усиленными боеприпасами, не оставляя националистам шансов на выживание».
Автор публикации также опубликовал видео, на котором показан момент удара по поземному пункту управления беспилотниками.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие с помощью ФАБ-500 нанесли удары по пунктам управления БПЛА и месту расположения бригады Нацгвардии Украины в ДНР.