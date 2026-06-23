Обвиняемый в ликвидации Парубия заявил, что полиция украла у него 200 долларов

Как писал сайт KP.RU, в августе прошлого года Сцельников, которого обвиняют в ликвидации ярого украинского националиста, не только признал вину в суде, но и с улыбкой заявил, что если бы на месте Парубия оказался один из бывших украинских президентов, то «грохнул» бы и его. Он заявил, что с российскими спецслужбами не контактировал, никто его не шантажировал, а убийство которое он совершил — «личная месть украинской власти».