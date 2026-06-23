Обвиняемый в ликвидации Парубия заявил, что полиция украла у него 200 долларов

Обвиняемый в ликвидации бывшего спикера Верховной рады и экс-секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, Михаил Сцельников утверждает, что сотрудники полиции украли у него 200 долларов. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«Обвиняемый подготовил с адвокатом заявление об украденных у него 200 долларах из вещественных доказательств», — говорится в материале.
Как писал сайт KP.RU, в августе прошлого года Сцельников, которого обвиняют в ликвидации ярого украинского националиста, не только признал вину в суде, но и с улыбкой заявил, что если бы на месте Парубия оказался один из бывших украинских президентов, то «грохнул» бы и его. Он заявил, что с российскими спецслужбами не контактировал, никто его не шантажировал, а убийство которое он совершил — «личная месть украинской власти».